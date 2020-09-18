Два человека получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Кировском районе Ленобласти утром 18 сентября. Машина улетела в отбойник.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 8:35 на 67-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, 28-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter не справился с управлением и наехал на водоналивные и силовые ограждения.

В результате микроавтобус повис на металлическом отбойнике. У машины сильно повреждена передняя часть и боковая дверь.