Микроавтобус залетел на отбойник на Мурманском шоссе, среди пострадавших — ребенок
Два человека получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Кировском районе Ленобласти утром 18 сентября. Машина улетела в отбойник.
Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 8:35 на 67-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, 28-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter не справился с управлением и наехал на водоналивные и силовые ограждения.
В результате микроавтобус повис на металлическом отбойнике. У машины сильно повреждена передняя часть и боковая дверь.
В аварии пострадали два пассажира автомобиля: 24-летняя женщина и 4-летний мальчик. Обоих в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.