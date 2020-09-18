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18.09.2020 12:17
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Микроавтобус залетел на отбойник на Мурманском шоссе, среди пострадавших — ребенок

Два человека получили травмы в ДТП с микроавтобусом в Кировском районе Ленобласти утром 18 сентября. Машина улетела в отбойник.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 8:35 на 67-м километре трассы «Кола». По предварительным данным, 28-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Transporter не справился с управлением и наехал на водоналивные и силовые ограждения.

В результате микроавтобус повис на металлическом отбойнике. У машины сильно повреждена передняя часть и боковая дверь.

В аварии пострадали два пассажира автомобиля: 24-летняя женщина и 4-летний мальчик. Обоих в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливает полиция.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» 
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (3)

***_555
Сколько лет этой развалюхе?
67832738
Колейность и вода.
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