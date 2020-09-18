«Болела ли я коронавирусом? Да. И выработала достаточно хорошие антитела», — написала Дарья, приложил фото своих анализов.

Дарья Валитова, жена нападающего «Спартака» Александра Кокорина, переболела коронавирусом. В этом она призналась, отвечая на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

Отметим, что дебют Александра Кокорина за «Спартак» откладывался более месяца якобы из-за травмы футболиста. Став игроком красно-белых 3 августа, лишь 13 сентября он впервые попал состав на игру с ЦСКА в качестве запасного игрока.

Однако пресс-служба «Спартака» в интервью сайту «Р-Спорт» опровергла возникшие подозрения.



«Он постоянно сдавал тесты, залечивал травму и тренировался в зале с нашими тренерами по физподготовке. Он не был в изоляции, мы периодически снимали его для клубных каналов, он присутствовал на матчах, этому есть подтверждение. Мы его не скрывали», — заявили в московском клубе.



В минувшем сезоне Александр выступал за «Сочи» на правах аренды и принял участие в 10 матчах Российской премьер-лиги, в которых стал автором 7 забитых мячей (2 — с пенальти) и 1 результативной передачи.

