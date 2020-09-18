Ковид заразил на планете больше 30 миллионов человек. Из них половина живет в трех странах

США, Индия и Бразилия приняли на себя самый крепкий коронавирусный удар, в общей сложности в этих странах больны 15 миллионов человек. Всего в мире количество зараженных превысило 30 миллионов.

Данные обновились утром 18 сентября, в настоящий момент, по данным университета Джонса Хопкинса, заразились 30 181 110 человек. Больше всего — 6,6 миллиона — в США, 5,2 — в Индии, еще 4,4 — в Бразилии. Россия занимает 4-е место, в стране с начала пандемии больше миллиона больных.

946 140 погибли. 20,5 миллионов поправились. Таким образом, активная стадия коронавируса наблюдается у 9,4 миллиона человек.