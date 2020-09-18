В попытке объехать пробку на КАД у вантового моста водитель узнал о слепой зоне фуры
Утром 18 сентября на дорогах Петербурга неспокойно. На мокром асфальте сложнее удержать машину — очевидцы сообщают о множестве ДТП.
При этом загруженность дорог, по оценке «Яндекса», не превысила осенний максимум и достигла ближе к 9 часам 6 баллов. Вчера, однако, пробки были меньше — 5 баллов. Самыми загруженными магистралями сегодня стали Витебский проспект в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (8 баллов), проспект Славы и Народная улица к КАД (7 баллов). На Литейном и Загородном к Московскому проспекту был отмечен необычно высокий трафик (4 балла, что на 2 балла выше обычного). Крупнейшие за утро пробки:
- 7:47, Дорога жизни и Рябовское шоссе, 7,2 км;
- 9:56, Софийская улица от улицы Труда до Дунайского проспекта, 7,1 км (в картах там поставили отметку о ДТП);
- 9:59, внешняя сторона КАД от поста ГИБДД до Октябрьской набережной, 6,7 км;
- 9:44, Московское шоссе от АЗС «Газпромнефть» до 3-го Бадаевского проезда, 6,2 км;
- 8:53, внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км.
Проблем на КАД, где идут дорожные работы на вантовом мосту, добавило столкновение легковой и грузовой машины. Объезжая очередь из-за ремонта от вантового моста в сторону Колтушского шоссе, «Лансер» залез под фуру и таким образом узнал о слепой зоне, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». ДТП попало на видео.
Несколько раз за утро автомобили вылетали с дороги. Так, по словам подписчиков «ДТП и ЧП», водитель «Мазды 3» не преодолел сложный изгиб Витебского проспекта у платформы «Проспект Славы».
Девушка на «Рено» вылетела на газон, столкнувшись со встречным «Шевроле Крузом» на перекрёстке Репищевой и Вербной улиц, рассказывают в «ДТП и ЧП».
По данным на 10:30, загруженность дорог Петербурга снизилась до 4 баллов.