Женщина, шедшая пешком по КАД, погибла в ДТП

Смертельное ДТП произошло через 10 минут после полуночи на одном из самых сложных участков кольцевой дороги — в районе вантового моста.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18 сентября около 0:10 на 86-м километре внешнего кольца, после моста, по предварительной информации, мужчина 1970 года рождения на Subaru Impreza совершил наезд на пешехода — женщину лет 35—40 на вид. Она шла по дороге в попутном направлении.

В результате женщина скончалась до прибытия Скорой помощи. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП и личность погибшей.