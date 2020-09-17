18-летний вратарь Аскаров помог СКА всухую обыграть «Спартак»

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» в четверг, 17 сентября, в Москве. Петербуржцы выиграли со счетом 2:0.

Обе шайбы забил нападающий Владимир Ткачев на 8-й и 16-й минутах встречи. Отметим также, что 18-летний вратарь СКА Ярослав Аскаров сделал первый шатаут в лиге, отразив 33 броска. Также во втором периоде Аскаров отразил буллит, который выполнил Сергей Широков.

С 11-й очками СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. Следующий матч армейцы с Невы проведут 20 сентября в Нижнем Новгороде против «Торпедо».