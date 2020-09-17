На счет Андрея Пивоварова записали вторую акцию против поправок в Конституцию

Исполнительному директору «Открытой России» Андрею Пивоварову вменяют организацию несогласованной акции против поправок в Конституцию, которая прошла 1 июля, пишет 17 сентября координатор образовательных проектов общественной организации Татьяна Усманова в своем телеграм-канале. Его задержали в Москве сразу после выхода из спецприемника после двухнедельного ареста.



«На Пивоварова составили протокол по 20.2 ч 2 за 1 июля. Оставляют до суда на ночь», - написала она.

Тверской районный суд Москвы 4 сентября арестовал оппозиционного политика на две недели за публикацию в Facebook анонса об акции 15 июля по сбору подписей в поддержку коллективного иска в Верховный суд, оспаривающего проведение всероссийского плебисцита по поправкам в Конституцию.