Около тысячи контрафактных товаров изъяли петербургские таможенники с прилавков городских магазинов. Мировые бренды сомнительного происхождения хоть и были хороши для броских фото в соцсетях, но продавались незаконно. Подробности 17 сентября раскрыли в пресс-службе СЗТУ.



Сотрудники Пулковской и Балтийской таможни взяли с собой в рейд транспортную прокуратуру и полицию. Компанию в качестве экспертов составили представители правообладателей товарных знаков Chanel и Dior.



В течение двух дней таможенники осматривали магазины по нескольким адресам. Везде выявили контрафакт. Это одежда, обувь, сумки, рюкзаки, аксессуары, носки и колготки, очки, головные уборы. На них красовались надписи Louis Vuitton, Сhanel, Dior, Gucci, YSL, Prada, A.McQueen, Valentino, Balmain, Balenciaga, New balance, Fendi, Hermes, Dolce Gabbana и другие. Всего с торговых прилавков во время рейдов изъято 992 единицы различного товара.

