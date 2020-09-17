FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 18:37
2
Печать

Петербургские таможенники оставили скупых модников без реплик Сhanel, Dior и Gucci

Около тысячи контрафактных товаров изъяли петербургские таможенники с прилавков городских магазинов. Мировые бренды сомнительного происхождения хоть и были хороши для броских фото в соцсетях, но продавались незаконно. Подробности 17 сентября раскрыли в пресс-службе СЗТУ.

Сотрудники Пулковской и Балтийской таможни взяли с собой в рейд транспортную прокуратуру и полицию. Компанию в качестве экспертов составили представители правообладателей товарных знаков Chanel и Dior.

В течение двух дней таможенники осматривали магазины по нескольким адресам. Везде выявили контрафакт. Это одежда, обувь, сумки, рюкзаки, аксессуары, носки и колготки, очки, головные уборы. На них красовались надписи Louis Vuitton, Сhanel, Dior, Gucci, YSL, Prada, A.McQueen, Valentino, Balmain, Balenciaga, New balance, Fendi, Hermes, Dolce Gabbana и другие. Всего с торговых прилавков во время рейдов изъято 992 единицы различного товара.

Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ
Фото: СЗТУ

Все материалы по результатам проверочных мероприятий Пулковская таможня передала в Петербургскую транспортную прокуратуру и сотрудникам линейного управления МВД России на транспорте.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

baddancer
- А это версаче?
- Конечно версаче! Вставай на картоночку, я занавеску подержу...
lamer
Хипстеры негодуют. Они же не знали, что это подделки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний