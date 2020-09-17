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17.09.2020 18:53
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Застрявшие в Белоруссии паломники-хасиды в вышиванках славят Украину и поют гимн в надежде прорваться через границу

Паломники, застрявшие в буферной зоне между Белоруссией и Украиной, предприняли нестандартную попытку прорваться в закрытую из-за коронавируса страну. Президента Владимира Зеленского находчивость, возможно, и впечатлила, но лазейку в границе не обеспечила.

Концерт на украинско-белорусской границе 17 сентября в своём твиттере показал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Паломники переоделись в вышиванки и шаровары и спели «Ще не вмерла Україна». Закончила выступление группа из более чем тридцати музыкантов дружным: «Слава Украине, спасибо тебе, Украина! Спасибо президент Зеленский!»

На границе застряля более 1,5 тысяч хасидов, которые через Белоруссию направляются в Умань Черкасской области Украины на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Отметить его хотят на могиле основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана, однако в этом году в планы вмешался коронавирус. Въезд в страну для иностранцев закрыт до 28 сентября. Паломники разбили лагерь и ночуют под открытым небом в надежде на послабление режима.

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Комментарии (8)

Abu-Denis
Цитата: "Лезут к бандеровцам в гости..."

Тем самым опровергая брехню про существование бандеровцев, леших, зомби, вампиров и прочей нечисти.

Впрочем, зомби в психологическом смысле существуют. Сидят перед российскими телеэкранами, не пропуская ни одной пятиминутки ненависти.
Wuhan Proletarian
При товарище Сталине уже отмечали бы Новый год на Колыме.
Счас там и погода подходящая.
Свифт
.... и Израиль ещё не выдвинул ноту еврейскому руководству Украины ? .... или этим можно ?)))
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