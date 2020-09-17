Застрявшие в Белоруссии паломники-хасиды в вышиванках славят Украину и поют гимн в надежде прорваться через границу
Паломники, застрявшие в буферной зоне между Белоруссией и Украиной, предприняли нестандартную попытку прорваться в закрытую из-за коронавируса страну. Президента Владимира Зеленского находчивость, возможно, и впечатлила, но лазейку в границе не обеспечила.
Концерт на украинско-белорусской границе 17 сентября в своём твиттере показал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Паломники переоделись в вышиванки и шаровары и спели «Ще не вмерла Україна». Закончила выступление группа из более чем тридцати музыкантов дружным: «Слава Украине, спасибо тебе, Украина! Спасибо президент Зеленский!»
Hasidic Jews stucked at the Belarus-Ukraine border singing Ukrainian anthem in Ukrainian folk suits. Hundreds of Jews going to Uman for Rosh-Ashana can’t enter Ukraine because of the ban for foreign travelers. pic.twitter.com/9Em1Dza3kY— Eduard Dolinsky (@edolinsky) September 17, 2020
На границе застряля более 1,5 тысяч хасидов, которые через Белоруссию направляются в Умань Черкасской области Украины на празднование еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Отметить его хотят на могиле основателя брацлавского хасидизма Цадика Нахмана, однако в этом году в планы вмешался коронавирус. Въезд в страну для иностранцев закрыт до 28 сентября. Паломники разбили лагерь и ночуют под открытым небом в надежде на послабление режима.
Паломники-хасиды на границе Украины и Белоруссии #хасиды #Белоруссия #Украина pic.twitter.com/y8LlCrGhJB— Мировые новости (@RIA_Worldnews) September 17, 2020