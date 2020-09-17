Паломники, застрявшие в буферной зоне между Белоруссией и Украиной, предприняли нестандартную попытку прорваться в закрытую из-за коронавируса страну. Президента Владимира Зеленского находчивость, возможно, и впечатлила, но лазейку в границе не обеспечила.



Концерт на украинско-белорусской границе 17 сентября в своём твиттере показал руководитель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Паломники переоделись в вышиванки и шаровары и спели «Ще не вмерла Україна». Закончила выступление группа из более чем тридцати музыкантов дружным: «Слава Украине, спасибо тебе, Украина! Спасибо президент Зеленский!»

