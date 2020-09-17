С 19 сентября из-за работ на коммуникациях, ремонта дорожного покрытия и капремонта трамвайных путей в Петербурге изменят схему движения по шести адресам. Об ограничениях и перекрытиях предупреждает 17 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.



До 20 сентября из-за ремонта оборудования газопровода будет ограничен проезд по Введенской улице от Большой Пушкарской улицы до Большого проспекта П.С. Работы выполнит ООО «ПетербургГаз».

Они же будут прокладывать газопровод на Петроградской стороне. В связи с работами до 6 октября будет ограничено движение транспорта по четной и нечетной сторонам набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до проспекта Медиков.