С 19 сентября из-за работ на коммуникациях, ремонта дорожного покрытия и капремонта трамвайных путей в Петербурге изменят схему движения по шести адресам. Об ограничениях и перекрытиях предупреждает 17 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.
До 20 сентября из-за ремонта оборудования газопровода будет ограничен проезд по Введенской улице от Большой Пушкарской улицы до Большого проспекта П.С. Работы выполнит ООО «ПетербургГаз».
Они же будут прокладывать газопровод на Петроградской стороне. В связи с работами до 6 октября будет ограничено движение транспорта по четной и нечетной сторонам набережной реки Карповки от Каменноостровского проспекта до проспекта Медиков.
Из-за капитального ремонта трамвайных путей с переустройством инженерных сетей, который производит АО «НИК», ограничат движение транспорта по Корабельной улице:
- с 19 по 28 сентября — на пересечении с Кронштадтской улицей;
- с 1 октября 2020 года по 3 января 2021 года — от дома 4 по Корабельной улицы до Комсомольской площади.
Объезд предусмотрен по Комсомольской площади, Корабельной улице, Кронштадтской улице и проспекту Стачек.
Прокладка водопровода до 6:00 22 сентября ограничит проезд по набережной Фонтанки от Введенского канала до Московского проспекта. Работы ведет ФКП «Управление заказчика КС Минобороны России».
Ремонт дорожного покрытия до 31 октября перекроет движение по Ленсоветовской дороге в посёлке Шушары от Московского шоссе до Софийской улицы. Объезд предусмотрен по Московскому шоссе, 3-му Бадаевскому проезду, улице Ленина, Николаевсклму проезду и Колпинскому шоссе. Работы ведет АО ПО «Возрождение».
Дорожный ремонт ограничит движение и в Стрельне. До 14 октября вводятся ограничения на улице Нижняя Колония от Ново-Нарвского шоссе до административной границы города, без перекрестка с Волхонским шоссе. Работами занимается СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Как отметили в ГАТИ, при принятии решения об ограничении движения были учтены возможные работы на Стрельнинском шоссе.