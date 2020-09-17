«Санкционную биржу» в Петербурге возглавил бывший министр связи России

Биржу часто называют «санкционной», поскольку на ней размещаются российские компании, попавшие под международные ограничения. Ее основным владельцем является банк ПСБ, ЦБ принадлежат 8,9% уставного капитала. Объем торгов на бирже не впечатляет — так, во втором квартале 2019-го он составил 105 тысяч рублей. Биржа могла зарабатывать на размещении свободных средств бюджетов Петербурга и Ленобласти — их объем за тот же период достиг 440 млрд рублей.

Экс-глава Министерства связи РФ Константин Носков возглавил Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ). Об этом сообщается 17 сентября на сайте организации.

На СПВБ сейчас проводят сделки прямого репо с ЦБ, а также аукционы и торги по размещению средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ «Главгосэкспертиза России», депозитные операции Федерального казначейства).



Константин Носков был министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2018–2020 годах. До этого руководил аналитическим центром при правительстве РФ. На посту главы СПВБ он сменил бывшего руководителя Российского союза автостраховщиков (РСА) Павла Бунина.

