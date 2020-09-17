«Санкционную биржу» в Петербурге возглавил бывший министр связи России

Экс-глава Министерства связи РФ Константин Носков возглавил Санкт-Петербургскую валютную биржу (СПВБ). Об этом сообщается 17 сентября на сайте организации.
Биржу часто называют «санкционной», поскольку на ней размещаются российские компании, попавшие под международные ограничения. Ее основным владельцем является банк ПСБ, ЦБ принадлежат 8,9% уставного капитала. Объем торгов на бирже не впечатляет — так, во втором квартале 2019-го он составил 105 тысяч рублей. Биржа могла зарабатывать на размещении свободных средств бюджетов Петербурга и Ленобласти — их объем за тот же период достиг 440 млрд рублей.
На СПВБ сейчас проводят сделки прямого репо с ЦБ, а также аукционы и торги по размещению средств на депозиты в уполномоченных банках (средства Пенсионного фонда, бюджета Санкт-Петербурга, ФАУ «Главгосэкспертиза России», депозитные операции Федерального казначейства).
Константин Носков был министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в 2018–2020 годах. До этого руководил аналитическим центром при правительстве РФ. На посту главы СПВБ он сменил бывшего руководителя Российского союза автостраховщиков (РСА) Павла Бунина.