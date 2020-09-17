На побережье Бразилии в северной части штата Сан-Паулу нашли мертвого магелланского пингвина, который проглотил респиратор. Об этом 17 сентября пишет El Mundo.
После проведения вскрытия в желудке пингвина обнаружили маску модели N95 черного цвета — один из популярных аксессуаров, которые используют для профилактики коронавируса.
Encuentran a un pingüino sin vida en el litoral norte de Sao Paulo y en la autopsia localizan una máscara negra modelo N95 en el interior de su estómago. https://t.co/DzuHUFWC7B— EL MUNDO (@elmundoes) September 17, 2020
Местные ученые уверяют, что это, скорее всего, первый случай гибели животного от неправильно утилизированной защитной маски.
Магелланские пингвины живут на Огненной земле и Фолклендских островах. Летом, в холодный для Южной Америки сезон, они мигрируют к берегам Бразилии. Считаются видом «близким к уязвимому положению».