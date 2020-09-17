FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 15:39
0
Печать

Магелланский пингвин в Бразилии пал жертвой коронавируса

На побережье Бразилии в северной части штата Сан-Паулу нашли мертвого магелланского пингвина, который проглотил респиратор. Об этом 17 сентября пишет El Mundo.

После проведения вскрытия в желудке пингвина обнаружили маску модели N95 черного цвета — один из популярных аксессуаров, которые используют для профилактики коронавируса.

Местные ученые уверяют, что это, скорее всего, первый случай гибели животного от неправильно утилизированной защитной маски.

Магелланские пингвины живут на Огненной земле и Фолклендских островах. Летом, в холодный для Южной Америки сезон, они мигрируют к берегам Бразилии. Считаются видом «близким к уязвимому положению».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний