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17.09.2020 14:00
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«Я нарушила закон, но об этом не сожалею». Актрису сериала «Ольга» Яну Троянову оштрафовали за пикет на Красной площади в поддержку Навального

Столичный суд признал актрису Яну Троянову виновной за несогласованную акцию протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Тверской суд Москвы оштрафовал на 10 тысяч рублей актрису Яну Троянову за пикет на Красной площади в поддержку Алексея Навального», — сообщает 17 сентября «МБХ Медиа».

На актрису составили протокол об участии в несогласованном митинге по части 5 статьи 20.2 КоАП. Во время судебного заседания она заявила, что догадывалась о запрете пикетировать на Красной площади. «Я нарушила закон Российской Федерации, но я об этом не сожалею», — заметила Троянова.

Звезда сериала «Ольга» и ее подруга, актриса Ирина Вилкова вышли на акцию протеста 21 августа. Троянова держала плакат «Путин, отпусти Навального». Митинг продлился недолго, так как актрис задержали.

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