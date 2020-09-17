КХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за коронавируса. В клубе заразились 12 хоккеистов

Континентальная хоккейная лига перенесла шесть матчей «Барыса» (Нур-Султан) из-за 12 положительных тестов хоккеистов на коронавирус. Как уточнили в четверг, 17 сентября, в пресс-службе казахстанского клуба, команда пройдет двухнедельный карантин.



«О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами», — сказано в официальном заявлении пресс-службы «Барыса».



Казахстанский клуб пропустит следующие матчи: 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи».

