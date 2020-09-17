КХЛ перенесла шесть матчей «Барыса» из-за коронавируса. В клубе заразились 12 хоккеистов
Континентальная хоккейная лига перенесла шесть матчей «Барыса» (Нур-Султан) из-за 12 положительных тестов хоккеистов на коронавирус. Как уточнили в четверг, 17 сентября, в пресс-службе казахстанского клуба, команда пройдет двухнедельный карантин.
«О дате и времени переноса матчей Континентальная хоккейная лига сообщит дополнительно, каждый конкретный перенос лига будет согласовывать с клубами», — сказано в официальном заявлении пресс-службы «Барыса».
Казахстанский клуб пропустит следующие матчи: 18 сентября с рижским «Динамо», 20 сентября с «Северсталью», 22 сентября с «Металлургом», 21 сентября с «Куньлунем», 29 сентября с «Витязем» и 1 октября с «Сочи».
Ранее КХЛ перенесла пять матчей финского клуба «Йокерит» из-за контакта с хоккеистами нижнекамского «Нефтехимика», многие из которых сначала тоже сдали положительные первичные тесты на коронавирус. Однако повторное тестирование через сутки дало отрицательные результаты. Несмотря на это, «Йокерит» решил не выходить из карантина.