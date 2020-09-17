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17.09.2020 10:53
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В Петербурге анонимное письмо о заминировании получил суд. Внутри — упоминание о десятках детских садов

Василеостровский районный суд эвакуирован в Петербурге утром 17 сентября. Авторы также предупредили о бомбах в десятках детских садов города.

Об эвакуации сообщает объединенная пресс-служба судов. Письмо пришло еще ночью, автор использовал одноразовый почтовый адрес и представился мистером Малофеевым.

Накануне лжеминер напомнил, что письма он шлет ради того, чтобы ему вернули украденные биткоины. С сегодняшнего дня он грозился начать применять магию вуду. Должником авторы называют православного бизнесмена Константина Малофеева. Последний сигналы в свой адрес игнорирует, его больше занимает борьба с современным искусством.

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