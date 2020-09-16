В Петербурге закрылся паблик «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» — один из наиболее успешных проектов по пропаганде безопасности дорожного движения.

О закрытии администрация паблика объявила 16 сентября. Как говорится в сообщении, данное решение, якобы, было принято в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и озвучено на совещании в Управлении ГИБДД, из отдела пропаганды которого вырос «Дорожный инспектор».

За два года паблик набрал более 30 тысяч подписчиков. Такое крайне редко удаётся официальным группам и каналам, которые ведут государственные силовые структуры для того, чтобы стать «ближе к людям». Задача «Дорожного инспектора» заключалась в пропаганде безопасности дорожного движения и освещении работы Госавтоинспекции. В паблике регулярно публиковались сообщения о рейдах против нарушителей, анализировались ошибки водителей в ДТП, появлялись просветительские посты, например на тему оказания первой помощи в случае аварии. К информации «Дорожного инспектора», полученной напрямую из полиции, ежедневно обращались многие крупные СМИ, в том числе «Фонтанка».



«Благодарю каждого сотрудника, кто был у истоков проекта, кто поддерживал и поддерживает сейчас. Журналистов, которые помогали распространять актуальные и достоверную информацию о работе ГИБДД в Санкт-Петербурге, — подчёркивает администрация паблика. — Надеюсь, что благодаря этим двум годам горожане смогли увидеть работу ДПС с лучшей стороны. Познакомиться с сотрудниками, их буднями. Увидеть, что происходит на дорогах».

В ГУ МВД заявили «Фонтанке», что не закрывали паблик «Дорожный инспектор», да и не могли этого сделать.

«ГУ МВД может прекратить работу каких-либо интернет-ресурсов только если они принадлежат ГУ МВД, или там происходят какие-либо нарушения закона. Этот ресурс не ведомственный, и там не происходило никаких нарушений» - сказали в ГУ.

Таким образом, отметил собеседник «Фонтанки», ресурс никто не «прикрывал». Просто руководству городского и районных ГИБДД было дано указание, чтобы информация больше не уходила на этот ресурс без согласования с пресс-службой ведомства.

