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16.09.2020 22:25
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Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $42 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

Так, по состоянию на 22:03 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent составила $42,15 за баррель.

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась до $40,12 за баррель.

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