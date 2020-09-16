Главред журнала FUZZ и друг Виктора Цоя Александр «Пиночет» Покровский представят роман о спасении лидера «Кино»

Автор книг о рок-музыканте Викторе Цое Александр Долгов соединил вымысел и реальность. О плоде своих трудов он расскажет в 19:00 в пятницу, 18 сентября, на Невском, 28 (Дом книги). Вход свободный, но в маске и перчатках. (16+)

Александр Долгов, главный редактор музыкального журнала FUZZ, автор нескольких романов о Цое, и Игорь Покровский (Пиночет), друг лидера группы «Кино», представят в петербургском Доме книги роман «Спасти Цоя», который Долгов писал более десяти лет.



Фото: bombora.ru

Книга выходит в год 30-летия с момента гибели музыканта, определившего звучание 1990-х годов. Жизнь Виктора Цоя включена в полуфантастический сюжет, в котором наш современник переносится на 20 лет назад, чтобы спасти своего кумира. По словам Долгова, он смог создать отдельный художественный мир, потому что был сильно впечатлен скорбью поклонников легенды. Он попытался представить, что бы было, если бы лидер группы «Кино» не погиб в автокатастрофе.



Также на презентации выступит Игорь Покровский, выведенный в романе под именем Игорь Пиночет. Такое прозвище закрепилось за ним с тех времен, когда существовала группа «Автоматические удовлетворители», благодаря которой он познакомился с Цоем.

Долгов и Покровский расскажут, можно ли спасти Виктора Цоя, в Зале искусств петербургского Дома книги (Невский, 28). Встреча состоится 18 сентября, начало в 19:00. Вход свободный, всех гостей просят надеть маску и перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

Елена Васильева

