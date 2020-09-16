Януш Леон Вишневский расскажет, почему решил написать продолжение «Одиночества в Сети»

В пятницу, 18 сентября, автор одного из самых популярных романов 2000-х поделится своими соображениями о том, как меняется мир. Начало в 19:00 в аккаунте @bookvoedofficial в Инстаграме. (18+)

В 2001 году роман польского писателя Януша Леона Вишневского совершил небольшую революцию, показав, какое огромное место интернет и чаты занимают в жизни людей. Стало ясно, что книги и «всемирная паутина» — явления не только не взаимоисключающие, но и способные дополнять друг друга.



Фото: ast.ru

История любви мужчины и женщины, которые познакомились по переписке в интернете, в самом начале XXI века приобрела как фанатов, так и ненавистников. Спустя почти 20 лет после первой публикации Вишневский пишет полноценное продолжение романа на стыке сиквела и ремейка и называет книгу «Одиночество в Сети. Возвращение к началу».



В новом романе в дело вступает новое поколение. Уже в наши дни юноша и девушка, тоже узнавшие друг о друге в Сети, начинают догадываться, что книга, которую читает один из них, как-то связана с семейной тайной другого и во что бы то ни стало решают узнать о секрете все. Сюжет отзеркален, но помещен в другие реалии — в мир, где онлайн становится порой важнее офлайна.

Именно это и интересует Вишневского — и, должно быть, даже беспокоит в свете коронавирусных обстоятельств 2020 года. Задать вопросы об этом, а также о том, не кажется ли ему ироничной онлайн-трансляция презентации собственной книги, можно будет 18 сентября в 19:00 в аккаунте @bookvoedofficial в Инстаграме.

Елена Васильева

