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16.09.2020 21:03
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Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России планирует привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне. Об сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы планируем сохранить свою долю (в «Аэрофлоте») как минимум на том уровне, который у нас с вами есть, планируем в первую очередь посмотреть, как рынок отреагирует на допэмиссию. Насколько будут готовы инвесторы участвовать в этой допэмиссии, мы соответственно тоже разместим необходимый объем нашего ресурса — на это предусматривается использовать средства ФНБ», — приводит слова Силуанова «Коммерсантъ» 16 сентября.

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота» на фоне кризиса в отрасли в конце июля, но с условием сохранения контроля государства над компанией — по итогам размещения доля государства должна быть не меньше нынешних 51,17%. Акционерами компании также являются институциональные инвесторы, у которых 35,7%, у физических лиц — 5,1%, 4,3% — квазиказначейский пакет, еще 3,5% принадлежит «Ростеху». Акционеры «Аэрофлота» в сентябре одобрили допэмиссию до 1,7 млрд акций.

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Комментарии (2)

LiChaBaTa
Народные деньги тратят на покупку компаний, которые лучше бы разорились и уступили место тем, кто умеет работать с высоким КПД и производительностью труда.
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