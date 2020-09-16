Россия планирует купить акции «Аэрофлота» на средства из ФНБ

Минфин России планирует привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для участия в допэмиссии акций «Аэрофлота», при этом долю государства в компании планируется как минимум сохранить на текущем уровне. Об сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы планируем сохранить свою долю (в «Аэрофлоте») как минимум на том уровне, который у нас с вами есть, планируем в первую очередь посмотреть, как рынок отреагирует на допэмиссию. Насколько будут готовы инвесторы участвовать в этой допэмиссии, мы соответственно тоже разместим необходимый объем нашего ресурса — на это предусматривается использовать средства ФНБ», — приводит слова Силуанова «Коммерсантъ» 16 сентября.