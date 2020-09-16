Смольный готов за 72 часа развернуть в Петербурге семь тысяч коронавирусных коек
Вице-губернатор Олег Эргашев рассказал, что в Петербурге есть план по развертыванию дополнительных коек для больных коронавирусом. В течение трех дней, если потребуется, их число может быть значительно увеличено.
«В течение 72 часов мы можем развернуть более 7000 коек, — заявил он 16 сентября в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы готовы развернуть сейчас дополнительные койки в 40-й больнице, госпиталь Ленэкспо — следующий на очереди, если вдруг потребуется такая необходимость. И вторая очередь — больница
Напомним, что госпиталь в Ленэкспо за лето дооснастили — он готов принять до 2450 пациентов. И не только легких, но и средних, и тяжелых.
Пока же в Петербурге развернута 3291 койка для взрослой сети больных COVID-19 и 362 койки для детской сети. Свободны лишь 15%.