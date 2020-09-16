Буги-вуги на досуге. Петр Мамонов приглашает Петербург на встречу

«Творческий вечер в свободном формате, где проповедь встречается с панк-концертом, а театр абсурда с высокой поэзией. И надо всем этим витает спасительный дух смирения и самоиронии». Так организаторы концерта Петра Мамонова в Петербурге стараются подготовить зрителя к тому, что будет происходить в клубе «Морзе» 23 сентября. (16+)



Концерт, на котором может произойти что угодно. Откровенное общение безо всякой дистанции — глаза в глаза. О самом личном и самом важном. При этом Мамонов достигает невиданных высот обобщения. И не только говорит — еще и поет, читает отрывки своих произведений, отвечает на вопросы.

