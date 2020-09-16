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16.09.2020 19:01
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Буги-вуги на досуге. Петр Мамонов приглашает Петербург на встречу

«Творческий вечер в свободном формате, где проповедь встречается с панк-концертом, а театр абсурда с высокой поэзией. И надо всем этим витает спасительный дух смирения и самоиронии». Так организаторы концерта Петра Мамонова в Петербурге стараются подготовить зрителя к тому, что будет происходить в клубе «Морзе» 23 сентября. (16+)

Концерт, на котором может произойти что угодно. Откровенное общение безо всякой дистанции — глаза в глаза. О самом личном и самом важном. При этом Мамонов достигает невиданных высот обобщения. И не только говорит — еще и поет, читает отрывки своих произведений, отвечает на вопросы.

Петр Мамонов — вокалист, автор песен и создатель легендарного авангардного рок-коллектива из Москвы «Звуки Му», который сотрудничал в конце 1980-х с Брайаном Ино и активно гастролировал за рубежом. Также Мамонов известен благодаря сольному творчеству, спектаклям, ролям в кино («Остров», «Царь», «Пыль»).

Начало концерта в 20:00.

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