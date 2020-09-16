Мексиканскому президенту не удалось продать «ненужный» «лайнер мечты». Деньги он обещал потратить на медицину

Андрес Обрадор не смог продать президентский самолет Boeing 787 Dreamliner, который предыдущий глава государства купил почти за 127 миллионов долларов.



«Президентский самолет стал позором для левого лидера страны, который отказался его использовать на том основании, что лайнер является символом «фараоновских» излишеств. Ни одна из его широко разрекламированных попыток продать Boeing не увенчалась успехом», — сообщает 16 сентября The Times.

Андрес Обрадор собирался продать самолет, а деньги потратить для поддержки медицинской системы страны. Его предшественник Энрике Пеньей Ньето купил лайнер за 127 миллионов долларов и еще 80 миллионов потратил на переоборудование судна, но использовал его всего раз.