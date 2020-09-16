Марии Колесниковой предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти

Следственный комитет Белоруссии объяснил, в чем обвиняют находящуюся в СИЗО Марию Колесникову.



«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится 16 сентября в официальном Telegram-аккаунте Следственного комитета Белоруссии.

В ведомстве также подтвердили, что оппозиционер находится «под стражей», а расследование ее дела продолжается.