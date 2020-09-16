Марии Колесниковой предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти
Следственный комитет Белоруссии объяснил, в чем обвиняют находящуюся в СИЗО Марию Колесникову.
«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по
В ведомстве также подтвердили, что оппозиционер находится «под стражей», а расследование ее дела продолжается.
Накануне адвокат Колесниковой рассказала, что ее подзащитной должны предъявить обвинения на этой неделе.
В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности нахождения своего руководителя и рассказал о попытке выдворить ее из страны. Сама Колесникова уточнила, что после задержания ее посадили в камеру, где высказывали «угрозы жизни и здоровью». Сейчас политик находится в СИЗО.