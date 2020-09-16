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16.09.2020 17:28
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Марии Колесниковой предъявлены обвинения в публичных призывах к захвату власти

Следственный комитет Белоруссии объяснил, в чем обвиняют находящуюся в СИЗО Марию Колесникову.

«Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь», — говорится 16 сентября в официальном Telegram-аккаунте Следственного комитета Белоруссии.

В ведомстве также подтвердили, что оппозиционер находится «под стражей», а расследование ее дела продолжается.

Накануне адвокат Колесниковой рассказала, что ее подзащитной должны предъявить обвинения на этой неделе.

В понедельник, 7 сентября, местные СМИ сообщили, что неизвестные возле Национального музея Белоруссии посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. На следующий день штаб незарегистрированного кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико раскрыл подробности нахождения своего руководителя и рассказал о попытке выдворить ее из страны. Сама Колесникова уточнила, что после задержания ее посадили в камеру, где высказывали «угрозы жизни и здоровью». Сейчас политик находится в СИЗО.

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Комментарии (5)

Mozg
Интересно посмотреть видео, где она якобы призывала.
Пока попадается только видео с её призывами не подходить близкео к омону и не провоцировать.

Радикальные протестующие даже критиковали её, что она якобы "лукашенский казачок", т.к. не призывает к активным действиям.
Юра Алекс
Честные выборы, это захват власти?- Вот это поворот.... А ты дружок lamer учи матчасть о выборах в Беларуси и почитай, что такое Либерализм, а потом брызгай слюнями, хотя не факт, что в пустую голову что-то влезет, там же вата, увы...
lamer
К захвату власти призывала? - Призывала!
Ну так теперь ответить придется.
Или для либерально настроенной части граждан не принято отвечать за свои речи пламенные?
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