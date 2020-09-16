Белоруссия и Россия продлили «Славянское братство» и договорились о новых военных учениях

«Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Белоруссии «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — заявил президент Белоруссии на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Переговоры Лукашенко и Шойгу прошли в рамках сегодняшнего приезда военной российской делегации в Белоруссию. Министр обороны РФ отметил, что у белорусских и российских военных на этот год намечено ещё около 130 совместных военных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках.



«К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения», — сказал Сергей Шойгу.



В ежегодных военно-тактических учениях «Славянское братство», направленных на борьбу с терроризмом, участвуют три страны — Сербия, Белоруссия и Россия. Каждый год мероприятие проходит в одной из трех стран по очереди, но 9 сентября Сербия отказалась от участия в любых военных учениях, в том числе в «Славянском братстве», которые были запланированы на 10–15 сентября, а затем перенесены на 14–25 числа.

