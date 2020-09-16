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16.09.2020 17:33
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Белоруссия и Россия продлили «Славянское братство» и договорились о новых военных учениях

Лукашенко предложил России провести новые совместные военные учения, а также продолжить уже начавшееся «Славянское братство» в октябре. Об этом пишет БелТА 16 сентября.

«Мы договорились с президентом России, что нам надо продолжить учения на территории Белоруссии «Славянское братство», которые проходят под Брестом. Мы приветствуем эти учения, и хорошо, что они проходят, притом, как мне докладывают, успешно. Надо подумать о втором этапе учений и других учениях, выработать план, не оглядываясь по сторонам, кто нам и что скажет», — заявил президент Белоруссии на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Переговоры Лукашенко и Шойгу прошли в рамках сегодняшнего приезда военной российской делегации в Белоруссию. Министр обороны РФ отметил, что у белорусских и российских военных на этот год намечено ещё около 130 совместных военных мероприятий: учения, встречи, совместные заседания как в формате двустороннего сотрудничества, так и на международных площадках.

«К сожалению, программу выполнили только на 30%. Нам надо до конца года выйти хотя бы на 70%. А для этого надо уплотняться и проводить второй этап учений, которые идут сейчас. В октябре у нас будут следующие учения», — сказал Сергей Шойгу.

В ежегодных военно-тактических учениях «Славянское братство», направленных на борьбу с терроризмом, участвуют три страны — Сербия, Белоруссия и Россия. Каждый год мероприятие проходит в одной из трех стран по очереди, но 9 сентября Сербия отказалась от участия в любых военных учениях, в том числе в «Славянском братстве», которые были запланированы на 10–15 сентября, а затем перенесены на 14–25 числа.

Также 12–16 октября в Белоруссии на полигоне «Лосвидово» пройдут военные учения «Нерушимое братство» в рамках договора ОДКБ. В них примут участие шесть стран: Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Ранее Александр Лукашенко попросил у Путина новые вооружения для укрепления Союзного государства.

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Комментарии (1)

YUZ
Единственная война к которой готовятся оборзевшие обнуленные - это война со своим народом за личную бесконтрольную власть. Это называется Духовные скрепы.
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