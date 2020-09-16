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16.09.2020 17:10
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ЕС проведет «тщательную стратегическую переоценку отношений» с Россией из-за дела Навального

Европарламентарии подготовили проект ответа ЕС на возможное отравление российского оппозиционного политика.

«Необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», — цитирует 16 сентября заявление Европейского парламента РИА Новости.

Еврочиновники предлагают продолжить «изоляцию» России на международных форумах, а также пересмотреть участие РФ в других платформах. Еще одной предложенной мерой стал призыв к прекращению проекта «Северный поток — 2».

Европарламент выступил за расследование произошедшего с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.

Европейский союз накануне также предложил создать санкционный «список Навального», чтобы включать туда людей за преступления против прав человека.

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Комментарии (8)

Я согласен что Западу надо конкретно решить какие меры предпринять. Ведь до этого Путин плевал на санкции
Надо сворачивать Северный Поток
Уже 2020 год, и пора переходить на экологичные источники энергии
А России пора переходить на новую модель экономику, а не быть ресурсным придатком
Ну, и кроме того, популяризация имени Навального в виде "именных санкций" будет лишним раздражением для Путина
А вообще травить Навального было большой ошибкой для Путина. Надеюсь последней, он это очень скоро поймёт
SlawaPiter
Совершенно логически взвешенное решение. Пригожинские то как активизировались, видно по дополнительному Дошираку пообещали...
260741301
Странно всё это. Когда потравили насмерть кучу граждан ЕС на территории ЕС - нулевая реакция.
Как НЕ ОТРАВИЛИ гражданина РФ на территории РФ - шум на всю Вселенную.
Это первое.
Второе - говорят, что сей Новичок - боевое отравляющее в-во. Но что же это на БОВ, если человека черезнесколько дней поле отравления спасти можно! Этим Новичком отравился насмерть только некий английский БОМЖ.
Может, это и не отравляющее, а просто ядовитое в-во?
Может, недаром ААН постоянно говорит, что BBП он не трогал бы?
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