ЕС проведет «тщательную стратегическую переоценку отношений» с Россией из-за дела Навального
Европарламентарии подготовили проект ответа ЕС на возможное отравление российского оппозиционного политика.
«Необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», — цитирует 16 сентября заявление Европейского парламента РИА Новости.
Еврочиновники предлагают продолжить «изоляцию» России на международных форумах, а также пересмотреть участие РФ в других платформах. Еще одной предложенной мерой стал призыв к прекращению проекта «Северный поток — 2».
Европарламент выступил за расследование произошедшего с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.
Европейский союз накануне также предложил создать санкционный «список Навального», чтобы включать туда людей за преступления против прав человека.