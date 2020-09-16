ЕС проведет «тщательную стратегическую переоценку отношений» с Россией из-за дела Навального

Европарламентарии подготовили проект ответа ЕС на возможное отравление российского оппозиционного политика.



«Необходимо начать тщательную стратегическую переоценку отношений ЕС с Россией», — цитирует 16 сентября заявление Европейского парламента РИА Новости.

Еврочиновники предлагают продолжить «изоляцию» России на международных форумах, а также пересмотреть участие РФ в других платформах. Еще одной предложенной мерой стал призыв к прекращению проекта «Северный поток — 2».

Европарламент выступил за расследование произошедшего с Навальным с участием ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.