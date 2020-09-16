Ураган «Салли» 16 сентября выбрался из океана на берег в Алабаме, США, и вызвал проливной дождь, который, как ожидается, спровоцирует сильное наводнение от Флориды до Миссисипи — вглубь страны. Скорость ветра в эпицентре урагана составляет около 170 км/ч, порывы, по данным СМИ, могут достигать 200 км/ч.

Как пишет Associated Press, сам ураган движется медленно, с «мучительной» скоростью менее 5 км/ч. Это редкость для подобного явления, поэтому его последствия, в первую очередь наводнение, могут быть более серьёзными. В некоторых прибрежных зонах синоптики ожидают почти 3 фута, то есть 1 метр осадков. «Нечасто количество осадков измеряют в футах, — отмечает синоптик Национальной метеорологической службы Дэвид Эверсол в городе Мобил, штат Алабама. — «Салли» движется так медленно, что продолжает бить, бить и бить по местности тропическим дождём и просто сильными ветрами. Это просто кошмар».