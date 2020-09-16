FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +11
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
16.09.2020 15:04
2
Печать

«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири — 2», создается специальная компания в Монголии

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину, что ПАО начало проектирование нового газпровода — «Силы Сибири — 2», между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.

«Владимир Владимирович, Вы дали поручение по «Силе Сибири — 2» начать проектно-изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — рассказал 16 сентября Миллер.

По его словам, во время видео-конференц-связи с премьер-министром Монголии Хурэлсухом был подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, задачей которой будет разработка технико-экономического обоснования маршрута и выбор трассы газопровода.

«Без сомнения, реализация проекта «Сила Сибири — 2» позволит, во-первых, нам соединить газотранспортные мощности на западе с газотранспортными мощностями на востоке. Владимир Владимирович, Вы эту задачу все время ставили — объединить в единую систему газоснабжения. Это также новые возможности для газификации Восточной Сибири и Забайкалья; это новый экспортный коридор с мощностью до 50 миллиардов кубометров газа и возможность поставлять газ с Ямала не только на европейский рынок, но и на азиатский», — заявил глава «Газпрома».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Diderot
Построенная ветка СС-1 не качает ни кубометра. Давайте строить СС-2. А то у Мюллера деньги заканчиваются
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний