«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири — 2», создается специальная компания в Монголии
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину, что ПАО начало проектирование нового газпровода — «Силы Сибири — 2», между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.
«Владимир Владимирович, Вы дали поручение по «Силе Сибири — 2» начать проектно-изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — рассказал 16 сентября Миллер.
По его словам, во время видео-конференц-связи с премьер-министром Монголии Хурэлсухом был подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, задачей которой будет разработка технико-экономического обоснования маршрута и выбор трассы газопровода.
«Без сомнения, реализация проекта «Сила Сибири — 2» позволит, во-первых, нам соединить газотранспортные мощности на западе с газотранспортными мощностями на востоке. Владимир Владимирович, Вы эту задачу все время ставили — объединить в единую систему газоснабжения. Это также новые возможности для газификации Восточной Сибири и Забайкалья; это новый экспортный коридор с мощностью до 50 миллиардов кубометров газа и возможность поставлять газ с Ямала не только на европейский рынок, но и на азиатский», — заявил глава «Газпрома».