«Газпром» начал проектирование «Силы Сибири — 2», создается специальная компания в Монголии

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину, что ПАО начало проектирование нового газпровода — «Силы Сибири — 2», между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе Китая.



«Владимир Владимирович, Вы дали поручение по «Силе Сибири — 2» начать проектно-изыскательские работы. Мы начали ПИРы и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — рассказал 16 сентября Миллер.



По его словам, во время видео-конференц-связи с премьер-министром Монголии Хурэлсухом был подписан меморандум о намерениях по созданию компании специального назначения, задачей которой будет разработка технико-экономического обоснования маршрута и выбор трассы газопровода.

