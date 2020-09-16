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16.09.2020 14:55
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«Газпром»: 2020 год станет одним из лучших по поставкам в дальнее зарубежье

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил о росте объемов поставок по стране и рекордных поставках в дальнее зарубежье.

«В августе этого года «Газпром» поставил потребителям в Российской Федерации на пять процентов больше, чем в июле этого года, а на экспорт — на 12 процентов больше, — рассказал Миллер 16 сентября главе государства. — Если сравнивать показатели поставки газа в дальнее зарубежье августа этого года с августом предыдущего года, то объем поставки превысил 16,3 миллиарда кубометров газа, это значительные объемы. Можно сейчас уже абсолютно точно сказать, что в 2020 году «Газпром» поставит в дальнее зарубежье объем газа, который войдет в пятерку лучших показателей за всю историю поставки».

На этой же встрече Миллер попросил Путина сделать «Газпром» единым оператором по газификации домов в стране.

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