Адвокат Марцинкевича: Повода для самоубийства не было. Ему кто-то помог

Адвокат националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, найденного мертвым в СИЗО Челябинска, заявил, что поводов для самоубийства у него не было.



«Повода у него не было. Если это подтвердится, значит, ему кто-то помог», — сказал 16 сентября «Интерфаксу» адвокат Иван Сидоров.



По словам защитника, Марцинкевича якобы должны были везти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года. О каком деле идет речь, он не уточнил.



Отметим, в октябре 2014 года сам Тесак заявлял, что кончать с собой не собирается. «Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь, значит, мне помогли. Очень сильно:)», — писал националист.

