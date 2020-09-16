Адвокат Марцинкевича: Повода для самоубийства не было. Ему кто-то помог
Адвокат националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, найденного мертвым в СИЗО Челябинска, заявил, что поводов для самоубийства у него не было.
«Повода у него не было. Если это подтвердится, значит, ему кто-то помог», — сказал 16 сентября «Интерфаксу» адвокат Иван Сидоров.
По словам защитника, Марцинкевича якобы должны были везти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года. О каком деле идет речь, он не уточнил.
Отметим, в октябре 2014 года сам Тесак заявлял, что кончать с собой не собирается. «Если вдруг на пересылке я вскрою вены или повешусь, значит, мне помогли. Очень сильно:)», — писал националист.
Ранее СМИ сообщили, что Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска. УФСИН подтвердил это и добавил, что найдена предсмертная записка.
Максиму Марцинкевичу было 36 лет, он был четырежды осужден по уголовным статьям. В последний раз в 2018 году ему назначили десять лет строгого режима за разбой и хулиганство. Сам Тесак считал, что вместе с соратниками по ультраправому движению «Реструкт» борется с наркоторговцами. Наиболее известными «проектами» «Реструкта» были «Оккупай-педофиляй» и «Оккупай-наркофиляй» — они неформально преследовали подозреваемых в педофилии и наркоторговле. Первые сроки Марцинкевича были связаны с экстремистскими статьями — в 2007-м и 2014-м годах.