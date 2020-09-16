Психолог Колмановский расскажет о любовных отношениях в новой реальности

«Разводы, как бы странно ни прозвучало, являются вещью прогрессивной. Только внешне кажется, что институт брака страдает», — говорил Колмановский в одном интервью еще до всяких коронавирусов. Прогрессивной — потому что люди выходят не из брака, а из тягостного брака. Раньше бы терпели, теперь женщина и сама на себя заработает, а мужичина сам сообразит, как обустроить быт. «Другое дело, что мы часто считаем брак неполучившимся потому что: «Это не мой человек, меня тут не понимают. Может, жизнь мне улыбнется, я встречу кого-то другого, и всё будет иначе», — продолжает психолог. — Это опасная иллюзия». Психологи считают, что отношения в период самоизоляции трансформировались: то, что казалось очень ценным (муж — эксперт по Камоэнсу), почему-то теперь даром не надо, а какая-нибудь ерунда (вроде «громко ест», на что, например, жаловались японки, созревшие для развода) выползла на первый план. Коронавирусные ограничения сняли — вернется ли все к норме? Или мы уже не сможем забыть того, что друг другу наговорили?

