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16.09.2020 13:26
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Путь к постройке круизного лайнера Северной верфи откроет подрядчик Ростеха без опыта в судостроении

«Северная верфь» нашла того, кто построит ей эллинг вместо «Метростроя». Новый подрядчик — ООО «Отечественные системы и технологии» (ОСТ) — работал с Ростехом, но судостроительных проектов в его портфолио обнаружить не удалось.

«По итогам проведенного закрытого конкурса Северная верфь подписала контракт с ООО «ОСТ» на продолжение работ по реализации 1-го этапа строительства современного судостроительного комплекса на территории предприятия. Первый этап включает в себя строительство двух горизонтальных стапельных плит 250х100 м, перекрытых эллингом высотой 73,5 м, с мостовыми кранами грузоподъемностью 350 тонн», — сообщили на предприятии 16 сентября.

И добавили, что ранее ООО «ОСТ» уже проводило работы на строительной площадке, сменив предыдущего генподрядчика строительства — «Метрострой». Сейчас компания завершает устройство стапельных плит будущего эллинга, предназначенного для строительства кораблей и судов спусковой массой до 25 тысяч тонн.

О проекте развития Северной верфи «Фонтанка» подробно писала https://www.fontanka.ru/2017/09/01/120/ ранее. Речь идет о первом из четырех шагов на долгом многомиллиардном пути модернизации завода. На первом этапе планируется соорудить на Корабельной улице стапельные площадки с крановым оборудованием для постройки корпусов судов длиной до 250 м, здания и сооружения для производственных участков, служебных, санитарно-бытовых помещений и кладовых, не считая объектов транспортной и энергетической инфраструктуры. Четыре года назад строительство эллинга поручали «Метрострою». И тогда он стоил 6 млрд рублей. Но с задачей предприятие не справилось, и контракт был расторгнут.

Ранее генеральный директор ОСК Алексей Рахманов заявил, что Северной верфи предстоит строить первый в стране круизный лайнер. У него будет не менее 1500 кают, в которых разместят приблизительно 3500 пассажиров. Заложить судно планируют через год и три месяца.

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Комментарии (3)

RemyMartin
Мустай Карим - 2
Урус-Баши
Ещё один Сухой супер джет. Только плавучий. Как бы не повторил судьбу летучих. Опыта также нет. Тут пассажиров существенно больше. Мой совет: далеко не заплывать, не плавать там, где есть айсберги.
Батарейкин
"Не взлетит!!!"©
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