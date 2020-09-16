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16.09.2020 13:15
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Смертельный выезд на встречку на Октябрьской набережной попал на видео

Скриншот с видео
Скриншот с видеоФото: Читатель «Фонтанки» Андрей

Утренняя авария в Невском районе Петербурга, в которой погиб водитель, попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Скорости в момент ДТП не были большими.

«Ехал в момент утренней аварии на Октябрьской набережной. Две машины отделяли меня от «Лады Калины». Скорости моего и встречного потока были невысоки, около 40 км/ч. Но показательно, что никто не был пристёгнут», — пишет 16 сентября читатель «Фонтанки» Андрей.

На видео, присланном очевидцем, видно, как Volkswagen Polo по неизвестной причине вдруг выезжает на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с LADA Kalina. Других машин перед ним не было, так что у него не было причин идти на обгон.

«Такое ощущение, что заснул», — отмечает читатель.

Читатель «Фонтанки» Андрей

Напомним, что ДТП произошло около 8:30 у дома 12 по Октябрьской набережной. Там ведутся дорожные работы, из-за чего проезжая часть сужена вдвое. В результате столкновения водитель «Поло» погиб на месте. Двое его пассажиров, находившиеся на заднем сиденье, получили травмы средней тяжести, а женщина-водитель «Калины» — тяжелые.

Скриншот с видео
Скриншот с видеоФото: Читатель «Фонтанки» Андрей

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Комментарии (9)

dragvs
Ремни для слабаков, да? Выдать премии Дарвина всем непристегнутым в обоих авто.
michailPotapov
Пора убрать нелегальных таксистов и операторов такси с ДОРОГ!
вводить строгие лицензии
мне тоже вот влетел иностранец - потом по суду с него ничего не взыщешь уехал на родину ! ищи свищи
hal9000
Белое поло эт таксист..работают без выходных на энергетиках..сердечко видимо дало сбой...
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