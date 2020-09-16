Утренняя авария в Невском районе Петербурга, в которой погиб водитель, попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Скорости в момент ДТП не были большими.



«Ехал в момент утренней аварии на Октябрьской набережной. Две машины отделяли меня от «Лады Калины». Скорости моего и встречного потока были невысоки, около 40 км/ч. Но показательно, что никто не был пристёгнут», — пишет 16 сентября читатель «Фонтанки» Андрей.

На видео, присланном очевидцем, видно, как Volkswagen Polo по неизвестной причине вдруг выезжает на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с LADA Kalina. Других машин перед ним не было, так что у него не было причин идти на обгон.