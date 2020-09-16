Смертельный выезд на встречку на Октябрьской набережной попал на видео
Утренняя авария в Невском районе Петербурга, в которой погиб водитель, попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Скорости в момент ДТП не были большими.
«Ехал в момент утренней аварии на Октябрьской набережной. Две машины отделяли меня от «Лады Калины». Скорости моего и встречного потока были невысоки, около 40 км/ч. Но показательно, что никто не был пристёгнут», — пишет 16 сентября читатель «Фонтанки» Андрей.
На видео, присланном очевидцем, видно, как Volkswagen Polo по неизвестной причине вдруг выезжает на встречную полосу, где он лоб в лоб столкнулся с LADA Kalina. Других машин перед ним не было, так что у него не было причин идти на обгон.
«Такое ощущение, что заснул», — отмечает читатель.
Читатель «Фонтанки» Андрей
Напомним, что ДТП произошло около 8:30 у дома 12 по Октябрьской набережной. Там ведутся дорожные работы, из-за чего проезжая часть сужена вдвое. В результате столкновения водитель «Поло» погиб на месте. Двое его пассажиров, находившиеся на заднем сиденье, получили травмы средней тяжести, а женщина-водитель «Калины» — тяжелые.