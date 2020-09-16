Белоруссия должна войти в состав России уверены 13% россиян, а каждый десятый россиянин (11%) считает, что «Россия и Белоруссия должны образовать более тесный союз с единым руководством во главе». Об этом в среду, 16 сентября, сообщает «Левада-центр».

Фото: Левада-центр

При этом каждый третий респондент (32%) считает, что две братские страны должны впредь «сохранять отношения на нынешнем уровне». 41% россиян уверены, что Россия и Белоруссия «должны активнее развивать экономическое сотрудничество».

Неделю назад государственный ВЦИОМ отчитался, что за объединение двух стран выступает больше трети россиян (39%), и за год их число выросло.



Собеседники «Фонтанки» в Белоруссии неоднократно отмечали, что узнать мнение белорусов на перспективы слияния с Россией невозможно, так как в стране «убита» социология.

«Людям свойственно романтизировать прошлое, называть его «золотым временем», когда деревья были выше, а небо голубее. Лучшей прививкой от такой короткой исторической памяти будет раскрытие архивов КГБ, повышение образования, распространение независимых СМИ и прекращение лавины госпропаганды», — сказала ранее «Фонтанке» член Координационного совета белорусской оппозиции Оксана Зарецкая, комментируя данные ВЦИОМ.

По результатам исследования «Левада-центра», Белоруссия возглавила рейтинг стран, которые являются «наиболее близкими друзьями, союзниками России». Сегодня так считают 58% граждан РФ. Год назад так считали 62% респондентов. В первую пятёрку «друзей» также попали Китай (40%), Казахстан (35%), Армения (17%) и Азербайджан (13%). В топ-10 оказались Индия, Сирия, Венесуэла, Киргизия и Германия.

В тесную дружбу с ФРГ сегодня верит каждый десятый гражданин (10%). О перспективах этой дружбы «Фонтанке» накануне рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.



Белоруссия попала и в список наиболее недружественно, враждебно настроенных по отношению к России стран. В то, что «Минск — враг», верит каждый пятидесятый опрошенный — 2%. На первом месте «недоброжелателей» оказались США — 60%. Далее идут Украина (45%), Великобритания (29%), Латвия (26%) и Литва (26%). Германия в этом «антирейтинге» оказалась на восьмом месте с результатом 15%.



Фото: Левада-центр

Опрос был проведён 20–26 августа 2020 года среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» в 2016 году включено в список иноагентов Минюста.