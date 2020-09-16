Один человек погиб и трое пострадали в результате утренней аварии на Октябрьской набережной. Причиной стал выезд на встречную полосу. Там непростой участок: идут дорожные работы, проезжая часть сужена, и в соцсетях очевидцы уже делились видеозаписью похожего нарушения.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области сообщил официальную информацию о ДТП, пока предварительную. 16 сентября около 8:30 у дома 12 по набережной, на подъезде к Зольной улице, мужчина 1984 года рождения на «Фольксвагене Поло» в месте производства дорожных работ выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Ладой Калиной» под управлением женщины 1981 года рождения. Водитель «Поло» скончался, водитель «Калины» госпитализирована в тяжёлом состоянии. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы два пассажира «Поло»: женщина 1993 года рождения и мужчина 1992 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.