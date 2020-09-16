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16.09.2020 11:12
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Выезды на встречку на ремонтируемой Октябрьской: первый проскочил, но попал на видео, второй погиб

Один человек погиб и трое пострадали в результате утренней аварии на Октябрьской набережной. Причиной стал выезд на встречную полосу. Там непростой участок: идут дорожные работы, проезжая часть сужена, и в соцсетях очевидцы уже делились видеозаписью похожего нарушения.

Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области сообщил официальную информацию о ДТП, пока предварительную. 16 сентября около 8:30 у дома 12 по набережной, на подъезде к Зольной улице, мужчина 1984 года рождения на «Фольксвагене Поло» в месте производства дорожных работ выехал на встречную полосу и совершил столкновение с «Ладой Калиной» под управлением женщины 1981 года рождения. Водитель «Поло» скончался, водитель «Калины» госпитализирована в тяжёлом состоянии. В состоянии средней степени тяжести госпитализированы два пассажира «Поло»: женщина 1993 года рождения и мужчина 1992 года рождения. По факту ДТП проводится проверка.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

На кадрах «Дорожного инспектора» видно, что в «Фольксвагене» сработали подушки безопасности, но водителя они не спасли. «Лада» от удара задымилась, и её залили пеной.

Сегодня же в паблике «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» появилась видеозапись, сделанная вчера там же, на месте дорожных работ на набережной. «Видимо, не там заехал товарищ на «Мерсе» и поехал по встречке на расслабоне», — прокомментировал автор видео.

Подписчики «ДТП и ЧП» отмечали, что вчера на месте дорожных работ было недостаточно безопасно: не хватало знаков, временные фишки стояли «от балды», ремонтная техника и раскрытые люки были «обозначены как придётся».

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Комментарии (3)

hal9000
Дорожники ставят не от балды..они ставят с учетом специфики работ на участке...а при подъезде к ремонтному участку надо скидывать скорость и тогда сообразишь схему проезда..ато едут по прямой как ехали так и едут и скорость не сбавляют чтобы хоть увидеть проезд...
4eJIoBeK
Премию Дарвина можно смело выписывать.
Ремень застегнут за спиной, лобовое пробито головой.
Закономерный исход.
Был бы пристегнут, получил бы пару ссадин и ушибов.
Водитель калины был пристугнут, остался жив.
DEMOMON
Странно. Повреждения машины далеко не фатальные. Может не пристёгнут был?
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