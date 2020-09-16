Путин как последний аргумент. Канье Уэст закончил спор в twitter картинкой с российским президентом
Рэпер Канье Уэст проиллюстрировал свою мысль фотографией с российским президентом, занимающимся дзюдо.
«Правило номер один. Слушай меня», — написал 15 сентября Канье Уэст в twitter.
Он также разместил фотографию с Владимиром Путиным на тренировке по дзюдо. По его словам, это был последний твит за день.
Ok this my final tweet of the day ... unless I feel like tweeting again 🥋 pic.twitter.com/CuIRmEZiiq— ye (@kanyewest) September 16, 2020
Музыкант в серии сообщений потребовал пересмотреть контракты с звукозаписывающими компаниями Universal Music Group и Sony. Он также отказался выпускать новую музыку.