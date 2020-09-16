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16.09.2020 10:43
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Путин как последний аргумент. Канье Уэст закончил спор в twitter картинкой с российским президентом

Рэпер Канье Уэст проиллюстрировал свою мысль фотографией с российским президентом, занимающимся дзюдо.

«Правило номер один. Слушай меня», — написал 15 сентября Канье Уэст в twitter.

Он также разместил фотографию с Владимиром Путиным на тренировке по дзюдо. По его словам, это был последний твит за день.

Музыкант в серии сообщений потребовал пересмотреть контракты с звукозаписывающими компаниями Universal Music Group и Sony. Он также отказался выпускать новую музыку.

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Комментарии (1)

Иван 2пырьев
Он также отказался выпускать новую музыку
Вот за это - большое спасибо
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