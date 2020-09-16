Подробности ДТП в Стрельне: парень не успел затормозить, прут прошил машину насквозь
Основной причиной серьёзного ДТП в Стрельне, где пострадала девушка, предварительно считается превышение скорости. За рулём был совсем молодой парень.
Как сообщает 16 сентября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», накануне около 22:20 на Санкт-Петербургском шоссе, 56б, мужчина 1999 год рождения (ему 20 лет или 21 год), трезвый, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — забор. Он, по предварительной версии, на прямом участке разогнался до 100 км/ч и не успел затормозить на красный сигнал светофора.
Элемент ограждения прошёл через весь салон «Шкоды» и пробил заднее стекло. Очевидцы, напомним, рассказывали, что он ранил девушку. По данным «Дорожного инспектора», 22-летняя пассажирка попала в больницу в тяжёлом состоянии.