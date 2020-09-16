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16.09.2020 10:12
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Подробности ДТП в Стрельне: парень не успел затормозить, прут прошил машину насквозь

Основной причиной серьёзного ДТП в Стрельне, где пострадала девушка, предварительно считается превышение скорости. За рулём был совсем молодой парень.

Как сообщает 16 сентября «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», накануне около 22:20 на Санкт-Петербургском шоссе, 56б, мужчина 1999 год рождения (ему 20 лет или 21 год), трезвый, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие — забор. Он, по предварительной версии, на прямом участке разогнался до 100 км/ч и не успел затормозить на красный сигнал светофора.

Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Элемент ограждения прошёл через весь салон «Шкоды» и пробил заднее стекло. Очевидцы, напомним, рассказывали, что он ранил девушку. По данным «Дорожного инспектора», 22-летняя пассажирка попала в больницу в тяжёлом состоянии.

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Комментарии (7)

mikkola2008
Там во многих местах ограничение 40 км, а этот дурак 100 ехал. очень жаль что его прут не прошил насквозь.
dragvs
Спасибо дружку Путина Колокольцеву за этот металлолом и распил бюджетных средств
Fenomen
Вот они, наши "любимые" заборы по 5 тыщ за секцию... Безопасность, млин!
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