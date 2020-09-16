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7 декабря — онлайн-дискуссия «Налоги 2020»

Городской портал "Фонтанка.ру" приглашает экспертов и представителей бизнеса на III онлайн-дискуссию, посвященную вопросам налогообложения и налогового планирования.

Дата: 7 декабря в 12:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

  • Офшоры зарубежные и российские
  • Налоговое планирование
  • Цифровизация налогового контроля
  • Валютные ограничения по личным счетам граждан за рубежом
  • Налогообложение инеллектуальной собственности
  • Преследование за налоговые преступления
  • Участие налоговых органов в процедурах банкротства

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

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