18 ноября — онлайн-дискуссия «Банкротство 2020»
Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает экспертов и представителей бизнеса на III онлайн-дискуссию, посвященную вопросам банкротства и несостоятельности.
Дата: 18 ноября в 12:00
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Спикеры:
Сессия 1. Банкротство граждан
1. Ахмед Кулаев, управляющий партнер ATRA. Как правильно выбирать юриста на банкротство.
2. Татьяна Грушко, директор по развитию Legal to Business. Актуальные вопросы преодоления исполнительского иммунитета единственного жилья в деле о банкротстве гражданина: судебная практика, критерии «роскошного» жилья, порядок обращения взыскания на единственное жилье.
3. Роман Чистяков, юрист ЮБ «Григорьев и партнеры». Отдельные вопросы оспаривания сделок дарения в делах о банкротстве.
4. Станислав Бобков, партнер Q&A. Оспаривание кредиторами брачного договора должника.
Свободные темы:
— Розыск активов должника.
— Внесудебное банкротство: детские болезни.
— Уголовно-правовая ответственность в личном банкротстве.
— Трансграничные банкротства граждан.
Сессия 2. Банкротство компаний
1. Юлия Комбарова, управляющий партнер Юридического бюро №1. Риски арбитражных управляющих.
2. Сергей Учитель, партнер Pen&Paper. Субординация требований. Обобщение практики.
3. Ольга Желудкова, руководитель департамента по работе с непрофильными и проблемными активами банков АО «Российский аукционный дом». Эффективность банкротных торгов: реалии и перспективы.
4. Владимир Растегаев, юрист ООО «Грифон» (входит в группу ФУКАУ). Проблематика вексельного обеспечения в рамках процедур банкротства
5. Владимир Полуянов, партнер «Апелляционного центра». Спорные моменты при заключении мировых соглашений в делах о банкротстве
Свободные темы:
— Преднамеренные и фиктивные банкротства.
— Налоговый орган в банкротстве.
— Субсидиарная ответственность.
— Специальные банкротства (банки, застройщики).
— Интеллектуальная собственность в конкурсной массе.
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru