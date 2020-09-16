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16.09.2020 12:00
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14 октября — онлайн-дискуссия «Работник и работодатель»

Городской портал "Фонтанка.ру" приглашает экспертов и представителей бизнеса на II онлайн-дискуссию, посвященную правовым вопросам взаимоотношений работников и работодателей.

Дата: 14 октября в 12:00

Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.

Темы к обсуждению:

  • Налогообложение работодателя и работника
  • Служебные произведения, авторское и патентное право
  • Дистанционное сотрудничество
  • Увольнение и компенсации: судебная практика
  • Трудовые вопросы в банкротстве и антикризисном управлении предприятия
  • Коммерческая тайна и информационная безопасность в компании

По вопросам участия обращаться:

Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com

Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru

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