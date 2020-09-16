16.09.2020 12:00
14 октября — онлайн-дискуссия «Работник и работодатель»
Городской портал "Фонтанка.ру" приглашает экспертов и представителей бизнеса на II онлайн-дискуссию, посвященную правовым вопросам взаимоотношений работников и работодателей.
Дата: 14 октября в 12:00
Модератор: Павел Горошков, журналист, эксперт петербургского юридического рынка.
Темы к обсуждению:
- Налогообложение работодателя и работника
- Служебные произведения, авторское и патентное право
- Дистанционное сотрудничество
- Увольнение и компенсации: судебная практика
- Трудовые вопросы в банкротстве и антикризисном управлении предприятия
- Коммерческая тайна и информационная безопасность в компании
По вопросам участия обращаться:
Павел Горошков — +7 (921) 414 1471, pvgoroshkov@gmail.com
Анастасия Стрижнёва, +7 921–780–49–74 (пн-пт с 10.00 до 18.00), nastya@fontanka.ru