Петербург отметит Всемирный день туризма. Роли гостей города исполнят местные жители
В Петербурге пройдет городской праздник в честь Всемирного дня туризма 27 сентября. Об этом вице-губернатор Максим Соколов рассказал в эфире телеканала «78» 15 сентября.
По его словам, в этот день будут организованы бесплатные экскурсии по городу, посещение городских музеев, катания по рекам и каналам. «С пятницы можно будет записаться, приглашаем горожан побыть туристами в своем родном городе», - сказал Соколов.
Ранее комитет по развитию туризма оценивал, что турпоток в Петербурге упал на 70% в 2020 году из-за пандемии коронавируса.