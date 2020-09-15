Петербург отметит Всемирный день туризма. Роли гостей города исполнят местные жители

В Петербурге пройдет городской праздник в честь Всемирного дня туризма 27 сентября. Об этом вице-губернатор Максим Соколов рассказал в эфире телеканала «78» 15 сентября.



По его словам, в этот день будут организованы бесплатные экскурсии по городу, посещение городских музеев, катания по рекам и каналам. «С пятницы можно будет записаться, приглашаем горожан побыть туристами в своем родном городе», - сказал Соколов.



Ранее комитет по развитию туризма оценивал, что турпоток в Петербурге упал на 70% в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

