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15.09.2020 23:53
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Петербург отметит Всемирный день туризма. Роли гостей города исполнят местные жители

В Петербурге пройдет городской праздник в честь Всемирного дня туризма 27 сентября. Об этом вице-губернатор Максим Соколов рассказал в эфире телеканала «78» 15 сентября.

По его словам, в этот день будут организованы бесплатные экскурсии по городу, посещение городских музеев, катания по рекам и каналам. «С пятницы можно будет записаться, приглашаем горожан побыть туристами в своем родном городе», - сказал Соколов.

Ранее комитет по развитию туризма оценивал, что турпоток в Петербурге упал на 70% в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

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