Дмитрий Быков расскажет о сказках для взрослых

Года три назад в одной телепередаче Дмитрий Быков утверждал, что «сказки взрослым не нужны». В этой лекции расскажет, что сказки — не для детей, а для взрослых. Никакого противоречия: конкретно русские сказки, полагает писатель — для взрослых. 17 сентября в «Прямой речи» услышим подробности. (18+)

Речь не обязательно о заветных сказках, записанных Афанасьевым. Но и о самых вроде бы обычных, бытовых. Дмитрий Львович полагает, что русская сказка —литература «серьезная, глубокая, и раскрывающая какие-то удивительные особенности русского характера. Совсем не похожего на то, что нам под видом русского характера сегодня навязывают». Вообще-то Быков отмечает, что огромное количество бытовых сказок — более-менее похожи у всех народов. И едва ли не ко всем можно применить предложенную фольклористом Владимиром Проппом 31 функцию сказочных героев: погоня, подмена, преследование, столкновение ложного героя с настоящим, загадки и т.д. И Быков, конечно, упоминает критика, диссидента Андрея Синявского: тот предостерегал от того чтобы видеть в народных бытовых сказках отражение национального характера. Потому что, например, в русских сказках вор — очень часто молодец, положительный герой. И что можно подумать о народе, который так симпатизирует вору? Однако Быков уверен, что все-таки из русской сказки можно вычленить определенные черты национального характера.

