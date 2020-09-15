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15.09.2020 23:25
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Вице-губернатор Соколов: ЗСД начнет генерировать прибыль с 2021 года

Западный скоростной диаметр начнет приносить доход в бюджет Петербурга с 2021 года, заявил в эфире телеканала «78» вице-губернатор Максим Соколов 15 сентября. По его словам, город уже перестал платить концессионеру минимальный гарантированный доход. «В этом году такие платежи не были заложены и со следующего года проект ЗСД начнет генерировать прибыль. И большая часть этого дохода пойдет в бюджет города», - подчеркнул вице-губернатор.

Для сравнения, в 2018 году на выплаты по ЗСД в бюджете были предусмотрены 4,1 млрд, в 2019-м — 3,7 млрд.

Ранее комитет имущественных отношений запросил дополнительные 3 млрд рублей на 2021 год для строительства развязки ЗСД с Шуваловским проспектом.

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Комментарии (5)

Наталья Коптяева
А что помешало сгенерировать прибыль в 2020 году? В часы пик, уже спокойно не проехать по зсд, денег собирают по максимуму. Сомнительно, что в следующем году трафик сильно возрастет. Деньги из бюджета, видимо уже попилены!
sektor7
Получается, деньги будут. Можно съезд построить у богатырского. Пробка вечерами иногда смущает. Стоишь, ждёшь пока рабочий класс съедет по своим квартирам. Неужели там столько народу живет. Чего им не работается рядом с домом.
Zloi_prohozhiy
Ну и хорошо. Только тарифы, похоже, пора поднимать, а то машин столько, что уже пробки и ЗСД не справляется. Хотя, помнится, куча альтернативно одарённых и прочих убогих при строительстве на весь форум кричала, что никто платно и за свои деньги ездить по ЗСД не будет))
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