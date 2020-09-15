Вице-губернатор Соколов: ЗСД начнет генерировать прибыль с 2021 года

Западный скоростной диаметр начнет приносить доход в бюджет Петербурга с 2021 года, заявил в эфире телеканала «78» вице-губернатор Максим Соколов 15 сентября. По его словам, город уже перестал платить концессионеру минимальный гарантированный доход. «В этом году такие платежи не были заложены и со следующего года проект ЗСД начнет генерировать прибыль. И большая часть этого дохода пойдет в бюджет города», - подчеркнул вице-губернатор.



Для сравнения, в 2018 году на выплаты по ЗСД в бюджете были предусмотрены 4,1 млрд, в 2019-м — 3,7 млрд.

