Вечерний шопинг в ТРК «Балканский» прервала эвакуация. С посетителями прощались словами о минировании
Торгово-развлекательный комплекс во Фрунзенском районе Петербурга теряет посетителей в час пик 15 сентября. Персонал и потенциальных покупателей просят в экстренном порядке выйти на свежий воздух.
Об эвакуации «Фонтанке» сообщили читатели, которые проводили вечер вторника в торгово-развлекательном центре «Балканский» у станции метро «Купчино». За несколько минут до восьми вечера их попросили покинуть здание. «В комплексе обнаружено заминирование», — объяснили причину по громкой связи.
Изгнанные из магазинов и кафе собираются на улице. К ним, по наблюдениям очевидцев, присоединяются те, кого попросили из других корпусов торгового центра. Часть посетителей понадеялась, что проверка не затянется, и не прогадала. Примерно через 20 минут людей пригласили обратно в ТРЦ, который по графику работает до десяти вечера.
Утром вторника эвакуироваться пришлось посетителям и сотрудникам двух районных судов. Во второй половине дня анонимку с угрозой взрыва прочитали сотрудники Пулково. Проверка в петербургском аэропорту продолжалась два часа.