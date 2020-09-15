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15.09.2020 20:22
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Вечерний шопинг в ТРК «Балканский» прервала эвакуация. С посетителями прощались словами о минировании

Торгово-развлекательный комплекс во Фрунзенском районе Петербурга теряет посетителей в час пик 15 сентября. Персонал и потенциальных покупателей просят в экстренном порядке выйти на свежий воздух.

Об эвакуации «Фонтанке» сообщили читатели, которые проводили вечер вторника в торгово-развлекательном центре «Балканский» у станции метро «Купчино». За несколько минут до восьми вечера их попросили покинуть здание. «В комплексе обнаружено заминирование», — объяснили причину по громкой связи.

Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева
Фото: Ксения Потеева

Изгнанные из магазинов и кафе собираются на улице. К ним, по наблюдениям очевидцев, присоединяются те, кого попросили из других корпусов торгового центра. Часть посетителей понадеялась, что проверка не затянется, и не прогадала. Примерно через 20 минут людей пригласили обратно в ТРЦ, который по графику работает до десяти вечера.

Утром вторника эвакуироваться пришлось посетителям и сотрудникам двух районных судов. Во второй половине дня анонимку с угрозой взрыва прочитали сотрудники Пулково. Проверка в петербургском аэропорту продолжалась два часа.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Brit
Так вот ты какой, пакет яровой!
Vurgagain
"С посетителями прощались словами о минировании" - грустный смайлик
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