Не политизируй. Лавров потребовал у Мааса выдать информацию по Навальному
Главы МИД России и Германии обсудили по телефону перспективы дальнейших отношений между странами на фоне сканадала с отравлением Алексея Навального.
Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства 15 сентября, «в Москве продолжают ждать реакции германских компетентных органов на направленные <...> запросы Генпрокуратуры России от 27 августа и 14 сентября с.г. об оказании правовой помощи, прежде всего, в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного, всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации А.Навального».
Несмотря на заявление Берлина о том, что отравление оппозиционного политика - не вопрос двусторонних отношений и дальнейшее взаимодействие будет проходить через Организацию по запрещению химического оружия, а также согласования с родственниками политика, Кремль по-прежнему настаивает на выдаче властями Германии данных по Навальному и призывает ФРГ отказаться от «дальнейшей политизации ситуации».
«Нас не могут устроить ссылки на «независимость» органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А.Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению», - заявил Сергей Лавров своему немецкому коллеге Хайко Маасу.
Два министра должны были провести сегодня встречу в Берлине, но из-за изменений в графике Мааса визит Лаврова был отменён.
Между тем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже предложил создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского».
15 сентября глава Фонда борьбы с коррупцией опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы, заявив, как хорошо самостоятельно дышать.
Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уверен, что заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. В России в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.