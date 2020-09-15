Не политизируй. Лавров потребовал у Мааса выдать информацию по Навальному

Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства 15 сентября, «в Москве продолжают ждать реакции германских компетентных органов на направленные <...> запросы Генпрокуратуры России от 27 августа и 14 сентября с.г. об оказании правовой помощи, прежде всего, в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного, всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации А.Навального».

Главы МИД России и Германии обсудили по телефону перспективы дальнейших отношений между странами на фоне сканадала с отравлением Алексея Навального.

Несмотря на заявление Берлина о том, что отравление оппозиционного политика - не вопрос двусторонних отношений и дальнейшее взаимодействие будет проходить через Организацию по запрещению химического оружия, а также согласования с родственниками политика, Кремль по-прежнему настаивает на выдаче властями Германии данных по Навальному и призывает ФРГ отказаться от «дальнейшей политизации ситуации».

«Нас не могут устроить ссылки на «независимость» органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А.Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению», - заявил Сергей Лавров своему немецкому коллеге Хайко Маасу.



Два министра должны были провести сегодня встречу в Берлине, но из-за изменений в графике Мааса визит Лаврова был отменён.

Между тем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже предложил создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского».