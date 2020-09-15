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15.09.2020 20:10
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Не политизируй. Лавров потребовал у Мааса выдать информацию по Навальному

Главы МИД России и Германии обсудили по телефону перспективы дальнейших отношений между странами на фоне сканадала с отравлением Алексея Навального.

Как отмечается в сообщении российского внешнеполитического ведомства 15 сентября, «в Москве продолжают ждать реакции германских компетентных органов на направленные <...> запросы Генпрокуратуры России от 27 августа и 14 сентября с.г. об оказании правовой помощи, прежде всего, в части, касающейся передачи биоматериалов, результатов анализов, клинических проб и медицинских документов, необходимых для проведения тщательного, всеобъемлющего расследования причин заболевания и госпитализации А.Навального».

Несмотря на заявление Берлина о том, что отравление оппозиционного политика - не вопрос двусторонних отношений и дальнейшее взаимодействие будет проходить через Организацию по запрещению химического оружия, а также согласования с родственниками политика, Кремль по-прежнему настаивает на выдаче властями Германии данных по Навальному и призывает ФРГ отказаться от «дальнейшей политизации ситуации».

«Нас не могут устроить ссылки на «независимость» органов юстиции и необходимость проведения согласований с самим А.Навальным либо с его родственниками и близкими, которые в противоречие с упомянутой Конвенцией используются в качестве препятствий для допуска российских криминалистов и медиков к имеющимся в ФРГ материалам по его болезни и лечению», - заявил Сергей Лавров своему немецкому коллеге Хайко Маасу.

Два министра должны были провести сегодня встречу в Берлине, но из-за изменений в графике Мааса визит Лаврова был отменён.

Между тем, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель уже предложил создать «список Навального» по аналогии со «списком Магнитского».

15 сентября глава Фонда борьбы с коррупцией опубликовал свой первый пост в Instagram после выхода из комы, заявив, как хорошо самостоятельно дышать.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. 22 августа его отправили на лечение в Германию. Немецкие врачи вывели его из комы. Лаборатория бундесвера в Германии нашла у оппозиционера следы яда из группы «Новичок». Лечивший Алексея Навального главный токсиколог Омской области Александр Сабаев уверен, что заявления об отравлении Навального «Новичком» расходятся с клинической картиной. В России в организме оппозиционера не выявили следов отравляющих веществ.

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Комментарии (6)

08061962
Лаврову ясно дали понять :график изменился:. Но он ,как отвергнутая женщина, будет названивать и что-то требовать.
260635291
Конкретно в этом случае, Лавров прав. Следователь дает запросы следователю, медик медику. Женщина которая провела ночь в одном номере с Навальным надо в Лондоне искать, по месту жительства. А чё свалила? И жена в курсе, но против....
hal9000
Маасу недолго осталось..он глупый как мой кот..
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