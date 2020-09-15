В копилочку. Налоговое соглашение по трём «офшорам» принесет России до 150 млрд рулей

Новое соглашение о повышении налога на проценты и дивиденды до 15% с Кипром, Мальтой и Люксембургом пополнит российский бюджет на 130–150 млрд рублей в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение замминистра финансов РФ Алекся Сазанова.

«У нас сейчас уже на стадии финализации соглашение по Кипру, мы уже подписали протокол, он сейчас будет ратификацию проходить, по Мальте тоже, и по Люксембургу подпишем до конца сентября. Соответственно, от пересмотра с этими тремя юрисдикциями мы рассчитываем получить в год от 130 до 150 млрд рублей. Главным образом, от Кипра. Кипр в разы опережает все остальные юрисдикции», — подчеркнул Алексей Сазанов.