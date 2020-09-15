Серьезная авария с участием общественного транспорта произошла утром 15 сентября в Приморском районе Петербурга. По уточненным данным, в ней пострадали два человека.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 9:50 у дома 44, корпус 1 по проспекту Королёва столкнулись маршрутный автобус ПАЗ и троллейбус. По словам участницы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Юлии, маршрутка стояла на остановке, когда в нее сзади приехал автобус.

«Я была в маршрутке. Теперь синяк под глазом», - пишет она.