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15.09.2020 15:30
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Исследователи проедут на двух колёсах путь от Москвы до Петербурга для проектирования велотрассы между столицами

Ростуризм анонсировал проект по созданию веломаршрута между Москвой и Петербургом. Как рассказали 15 сентября в пресс-службе Федерального агентства по туризму, исследовательская экспедиция, организованная командой «Let’s bike it!» и «КБ Стрелка», выехала из златоглавой на минувших выходных.

Её цель — трассировка пути Москва — Санкт Петербург для создания благоустроенной велотрассы между двумя столицами.

«Сейчас подобные маршруты являются важнейшей частью транспортных систем многих развитых стран мира. Например, сеть велосипедных трасс Eurovelo — проект Европейской федерации велосипедистов», — говорится в сообщении.

В ведомстве указывают на увеличение популярности внутреннего туризма, в который входят путешествия на велосипеде. Но для реализации подобных национальных проектов мешает «отсутствие необходимой инфраструктуры для велосипедистов».

В исследовании участвуют 10 человек. Изучение инфраструктуры займёт у них около 16 дней. Длина маршрута велосипедистов — 1150 км. В него войдут кроме двух столиц исторические поселения Торжок, Осташков, а также другие города, обладающие культурным наследием: Великий Новгород, Тверь, Старая Русса и Гатчина. Во время поездки локальные велосообщества смогут присоединиться на отдельных участках трассы.

Все участники экспедиции зарегистрируются в Telegram и войдут в чат с «велоботом», который поможет в навигации и соберет информацию о маршруте. Эти данные лягут в основу обновления инфраструктуры трассы.

В Ростуризме отметили, что первый подобный велозаезд по маршруту Москва –– Санкт-Петербург состоялся в 1895 году. Он стал основоположником возникновения велотуризма в России.

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Комментарии (3)

260928241
Преграда бредовым измышлениям , отсутствие государственного финансирования . Только и всего .
PaaLadin
Популизм и профанация. 16 дней у них уйдет на то, что бы за чьё-то бабло проехать по ОДНОЙ нитке маршрута, без исследования вариантов, ответвлений и срезок. А потом представить её как "единственно верную". Я, когда создавал первую трассу проекта "Веломаршруты Ленобласти" (всего 37 километров), потратил около месяца в седле, в компании с волонтёрами, что бы проехать несколько сотен километров по различным вариациям маршрутов. И до этого ещё пару месяцев подготовительной работы с картами, треками других путешественников.
А тут взяли, сели и поехали.

Хахаха...
Владислав М
Очередной бредопроект! У нас прям так много велотуристов наматывающих сотни километров, особенно зимой?
Чтобы велотурист сходил в музей, нужны охраняемые велопарковки, которых нет даже в городах. А без таких парковок велотурист за 5 минут превратится в пешего туриста.
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