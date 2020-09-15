Исследователи проедут на двух колёсах путь от Москвы до Петербурга для проектирования велотрассы между столицами

Ростуризм анонсировал проект по созданию веломаршрута между Москвой и Петербургом. Как рассказали 15 сентября в пресс-службе Федерального агентства по туризму, исследовательская экспедиция, организованная командой «Let’s bike it!» и «КБ Стрелка», выехала из златоглавой на минувших выходных.

В ведомстве указывают на увеличение популярности внутреннего туризма, в который входят путешествия на велосипеде. Но для реализации подобных национальных проектов мешает «отсутствие необходимой инфраструктуры для велосипедистов».

В исследовании участвуют 10 человек. Изучение инфраструктуры займёт у них около 16 дней. Длина маршрута велосипедистов — 1150 км. В него войдут кроме двух столиц исторические поселения Торжок, Осташков, а также другие города, обладающие культурным наследием: Великий Новгород, Тверь, Старая Русса и Гатчина. Во время поездки локальные велосообщества смогут присоединиться на отдельных участках трассы.

Все участники экспедиции зарегистрируются в Telegram и войдут в чат с «велоботом», который поможет в навигации и соберет информацию о маршруте. Эти данные лягут в основу обновления инфраструктуры трассы.

В Ростуризме отметили, что первый подобный велозаезд по маршруту Москва –– Санкт-Петербург состоялся в 1895 году. Он стал основоположником возникновения велотуризма в России.