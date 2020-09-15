FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+16°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 15:25
0
Печать

Власти Таиланда одобрили «коронавирусную» визу на 270 дней

Для въезжающих в Таиланд туристов на время будет предусмотрена виза на 90 дней, срок действия которой можно не выезжая продлить до 270. Список стран, которым она будет доступна, пока не опубликован.

Об этом 15 сентября сообщили в правительстве страны, как только инициатива была одобрена. Чтобы въехать на длительный срок, туристы должны забронировать жилье и две недели по приезде просидеть на карантине.

Виза будет стоить около 64 долларов и нужна будет каждому туристу, независимо от возраста. Предполагается, что действовать она начнет уже в октябре. Меры приняты для того, чтобы не разорилась туристическая отрасль. 270-дневная виза будет выдаваться вплоть до конца сентября 2021 года.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний