За философское отношение к гигиене суд на месяц оставил без клиентов клинику восточной медицины на Большой Пушкарской

Роспотребнадзор внепланово проверил клинику традиционной восточной медицины в Петроградском районе Петербурга. Ревизия закончилась месячной паузой в работе.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов 15 сентября, инспекторы от Роспотребнадзора наведались в клинику на Большой Пушкарской, 6, в первые дни осени. Список претензий к медучреждению, которое заявляет о себе как о представительстве Пекинского университета китайской медицины в Петербурге, начали составлять у входа.

В холле не оказалось диспенсеров с антисептиком для рук, посетителей и сотрудников встречали без термометра, температурный журнал по требованию предъявить не смогли. Кроме того, вопросы у санврачей вызвали работа без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии, а также система сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов.