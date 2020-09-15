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15.09.2020 14:10
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За философское отношение к гигиене суд на месяц оставил без клиентов клинику восточной медицины на Большой Пушкарской

Роспотребнадзор внепланово проверил клинику традиционной восточной медицины в Петроградском районе Петербурга. Ревизия закончилась месячной паузой в работе.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов 15 сентября, инспекторы от Роспотребнадзора наведались в клинику на Большой Пушкарской, 6, в первые дни осени. Список претензий к медучреждению, которое заявляет о себе как о представительстве Пекинского университета китайской медицины в Петербурге, начали составлять у входа.

В холле не оказалось диспенсеров с антисептиком для рук, посетителей и сотрудников встречали без термометра, температурный журнал по требованию предъявить не смогли. Кроме того, вопросы у санврачей вызвали работа без санитарно-эпидемиологического заключения и лицензии, а также система сбора, хранения и транспортировки медицинских отходов.

Клиника восточной медицины получила протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП. Представитель на заседании частично признал вину. Заключение и лицензию на медицинскую деятельность на Большой Пушкарской, по его словам, рассчитывают получить в течение месяца. Ждать документы предстоит без посетителей. Суд приостановил работу медцентра на 30 суток.

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